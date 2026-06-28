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calciomercato
A gennaio Perisic ha davvero sfiorato l’Inter! Il vero motivo del mancato ritorno è…
«A gennaio sono stato vicino all’Inter, ma il Psv non mi ha lasciato andare. Tornare? Dipende dal presidente e dal direttore. Sanno dove sono, mi devono chiamare». Così Ivan Perisic a Sportitalia ha parlato nelle scorse ore direttamente dai Mondiali.
Ma cos'è successo davvero a gennaio? Ecco quanto evidenziato dal sito del Corriere, a cura della redazione di Gianluca Di Marzio (esperto di mercato di Sky Sport).
"A gennaio Ivan Perisic ha sfiorato un terzo ritorno all’Inter dopo il quadriennio 2015-2019 e il biennio 2020-2022. Infatti, nella sessione invernale del calciomercato, i nerazzurri stavano cercando un esterno per sostituire l’infortunato Dumfries. I dirigenti del club di viale della Liberazione hanno provato a lungo a riportare a Milano Perisic, con il quale avevano trovato l’accordo ma senza riuscire a convincere il Psv a lasciarlo partire. Perisic al momento rimane in Eredivisie", si legge.
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