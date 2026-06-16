"Il 25enne di Liverpool e del Liverpool è nella lista dei desideri dell’Inter per il centrocampo da sei mesi. Ma con i vecchi pallini, si sa, una dose extra di pazienza è sempre messa in conto. Lui è ritenuto il profilo giusto, o meglio, quello perfetto, per rinforzare la spina dorsale dei campioni d’Italia. Gioca al centro ma sale anche sulla trequarti. La sua dote da sempre più apprezzata nell’ambiente Red è la versatilità".