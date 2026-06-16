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Versatile e giovane: “C’è un nome che l’Inter ritiene perfetto per la spina dorsale del 26-27”

Versatile e giovane: “C’è un nome che l’Inter ritiene perfetto per la spina dorsale del 26-27” - immagine 1
Un profilo giovane, forte tecnicamente, versatile. Un pallino da mesi, che i dirigenti dell'Inter ritengono perfetto per rinforzare la spina dorsale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Un profilo giovane, forte tecnicamente, versatile. Un pallino da mesi, che i dirigenti dell'Inter ritengono perfetto per rinforzare la spina dorsale a disposizione di Cristian Chivu del 2026-27.

Versatile e giovane: “C’è un nome che l’Inter ritiene perfetto per la spina dorsale del 26-27”- immagine 2
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Si tratta di Curtis Jones. Scrive La Gazzetta dello Sport:

Versatile e giovane: “C’è un nome che l’Inter ritiene perfetto per la spina dorsale del 26-27”- immagine 3
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"Il 25enne di Liverpool e del Liverpool è nella lista dei desideri dell’Inter per il centrocampo da sei mesi. Ma con i vecchi pallini, si sa, una dose extra di pazienza è sempre messa in conto. Lui è ritenuto il profilo giusto, o meglio, quello perfetto, per rinforzare la spina dorsale dei campioni d’Italia. Gioca al centro ma sale anche sulla trequarti. La sua dote da sempre più apprezzata nell’ambiente Red è la versatilità".

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)

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