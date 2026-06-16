"Palestra è l'obiettivo numero uno in assoluto per la fascia destra dell'Inter. Il club nerazzurro ha avuto fitti dialoghi con l'entourage di Palestra e con l'Atalanta. Posso aggiungere che è vero che Palestra sta ricevendo sondaggi dalla Premier League, ma la sua priorità resta giocare in Italia, sta dando priorità assoluta all'Inter. Quindi, teniamo i nerazzurri in primissima fila".