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Moretto: “Palestra vuole l’Inter, priorità assoluta malgrado la Premier. I nerazzurri sono…”
La Premier League si è fatta avanti per Marco Palestra: in particolare, il Manchester City (con un sondaggio anche del Chelsea) hanno mostrato interesse per il laterale di proprietà dell'Atalanta, primo obiettivo estivo dell'Inter.
I nerazzurri, però, restano avanti per precisa volontà del calciatore. E' quanto afferma Matteo Moretto su YouTube:
"Palestra è l'obiettivo numero uno in assoluto per la fascia destra dell'Inter. Il club nerazzurro ha avuto fitti dialoghi con l'entourage di Palestra e con l'Atalanta. Posso aggiungere che è vero che Palestra sta ricevendo sondaggi dalla Premier League, ma la sua priorità resta giocare in Italia, sta dando priorità assoluta all'Inter. Quindi, teniamo i nerazzurri in primissima fila".
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