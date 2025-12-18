1 di 5

INIZIO STAGIONE

Un inizio di stagione difficile, anche e soprattutto per via di un fastidioso infortunio, ma una grande rimonta che lo ha rimesso al centro del progetto Inter. Con tanta voglia di stupire ancora in nerazzurro. In una lunga intervista concessa alla testata tedesca Sport 1, Yann Bisseck si è raccontato a 360° tra Inter e Nazionale. Ecco le sue parole:

Congratulazioni per la vittoria a Genova e soprattutto per il gol. Come sta andando e a che livello si vede attualmente?

Mi sento molto, molto bene. Fisicamente mi sento benissimo e sono in ottima forma. Mentalmente sono più motivato che mai – dopotutto, la stagione non è sempre stata facile finora. Sono in ottima forma e lavoro ogni giorno per mantenerla tale.

Come spesso accade in Italia, la lotta in vetta alla classifica è molto serrata. Chi è il favorito per il titolo in questo momento?

Il Napoli, in quanto campione in carica, è una delle favorite, ma noi siamo l'Inter e siamo in cima. Il Milan sta andando bene in tutte le competizioni. Ma se facciamo il nostro lavoro, abbiamo ottime possibilità di vincere il titolo.

Quanta pressione nella lotta scudetto?

La pressione è enorme, perché siamo una squadra davvero forte. Ma dobbiamo tenerla a bada. Considerando come è andata la scorsa stagione senza titoli, sarebbe ovviamente importante vincerne qualcuno ora.

Ti riferisci alla scorsa stagione senza trofei: qual era l'umore all'interno della squadra in estate, dopo tutte le delusioni?

Nello sport, fa semplicemente parte del gioco non raggiungere i propri obiettivi a volte. Abbiamo giocato una grande stagione. Alcuni direbbero che è inutile senza un titoli, ma secondo me non è l'atteggiamento giusto. Abbiamo elaborato la stagione insieme e poi, con il nuovo staff tecnico, ci siamo trovati comunque di fronte a una situazione nuova. La delusione è alle spalle.

Il Mondiale per Club ha contribuito a questo processo?

Trascorrere molto tempo insieme al di fuori del nostro ambiente abituale ha sicuramente un effetto sulla squadra . Se non ci fossimo visti per un periodo più lungo dopo la sconfitta in finale di Champions League, le cose sarebbero potute andare diversamente.

Hai avuto un inizio di stagione difficile e hai avuto pochissimo spazio in campo. Come hai vissuto questo periodo?

È stato un periodo difficile e impegnativo – dopotutto, ero stato davvero bravo la stagione precedente e avevo giocato molto. Quando arriva un nuovo allenatore, sei naturalmente più motivato, ma come sapete, ho avuto la sfortuna di infortunarmi nella finale di Champions League. Di conseguenza, non ho potuto partecipare alla maggior parte della preparazione precampionato. Quindi, ho iniziato un po' in ritardo. Ma ora sono tornato a pieno titolo in squadra, ho avuto molto tempo a disposizione e sento la fiducia dell'allenatore. Ma parliamo comunque dell'Inter: abbiamo un gran numero di difensori di livello internazionale.

A proposito di infortuni e panchina: cosa ti ha aiutato in quel periodo?

Ho spesso avuto aspettative disilluse nella mia vita. Sapevo che non sarebbe stato facile in quella situazione. Bisogna comunque lottare. È quello che ho fatto, e ora ne sto raccogliendo i frutti. Ma ovviamente, le cose devono continuare così.