""Ci vediamo presto azzurri". Guglielmo Vicario lo aveva scritto lunedì scorso su Instagram, dopo essersi operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale che lo terrà fuori per circa un mese. E il portiere del Tottenham, che non ha potuto rispondere alla convocazione del ct Gattuso per questi playoff Mondiali, è stato di parola: invece di trascorrere qualche giorno in totale relax nella sua casa a Londra o dai parenti in Italia, da ieri sera è a Bergamo nel ritiro dell'Italia. Per star vicino ai compagni.

Dopo che Scamacca non è voluto tornare a casa a dispetto dell'infortunio alla coscia e dopo che altri azzurri hanno stretto i denti pur di recuperare ed essere in campo stasera contro l'Irlanda del Nord, un'altra dimostrazione di quanto unito sia il gruppo creato da Gattuso. Vicario è arrivato a Bergamo con un volo privato ieri sera e starà con i compagni fino a martedì prossimo, tifando per loro e sostenendoli. Poi tornerà a Londra e inizierà la fase di recupero. Nelle scorse settimane il problema all'inguine lo ha condizionato molto e ha deciso che, per dare una mano agli Spurs invischiati nella lotta per non retrocedere, era opportuno sottoporsi all'operazione durante la sosta. Ha avvertito per tempo Gattuso e Buffon, ma non è comunque voluto star lontano dalla Nazionale.