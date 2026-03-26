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Gazzetta: “Vicario l’anno prossimo vestirà la maglia Inter? Che gesto d’amore per l’Italia”

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Grande gesto d'amore per Guglielmo Vicario verso l'Italia: ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport sul portiere
Alessandro Cosattini Redattore 

Un grande gesto d'amore di Guglielmo Vicario per l'Italia. Ne ha parlato l'edizione online della Gazzetta dello Sport a poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Irlanda del Nord. Anche in chiave Inter...

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""Ci vediamo presto azzurri". Guglielmo Vicario lo aveva scritto lunedì scorso su Instagram, dopo essersi operato a Londra per risolvere un problema di ernia inguinale che lo terrà fuori per circa un mese. E il portiere del Tottenham, che non ha potuto rispondere alla convocazione del ct Gattuso per questi playoff Mondiali, è stato di parola: invece di trascorrere qualche giorno in totale relax nella sua casa a Londra o dai parenti in Italia, da ieri sera è a Bergamo nel ritiro dell'Italia. Per star vicino ai compagni.

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Dopo che Scamacca non è voluto tornare a casa a dispetto dell'infortunio alla coscia e dopo che altri azzurri hanno stretto i denti pur di recuperare ed essere in campo stasera contro l'Irlanda del Nord, un'altra dimostrazione di quanto unito sia il gruppo creato da Gattuso. Vicario è arrivato a Bergamo con un volo privato ieri sera e starà con i compagni fino a martedì prossimo, tifando per loro e sostenendoli. Poi tornerà a Londra e inizierà la fase di recupero. Nelle scorse settimane il problema all'inguine lo ha condizionato molto e ha deciso che, per dare una mano agli Spurs invischiati nella lotta per non retrocedere, era opportuno sottoporsi all'operazione durante la sosta. Ha avvertito per tempo Gattuso e Buffon, ma non è comunque voluto star lontano dalla Nazionale.

Un gesto d'amore verso i colori azzurri, in attesa di capire se andremo al Mondiali e se il prossimo anno Vicario tornerà in serie A per indossare la maglia dell'Inter", si legge.

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