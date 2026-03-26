Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato aggiornamenti sulla questione Bastoni-Barcellona, ricordando anche il precedente di Lautaro:
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Bastoni-Barcellona, Musmarra: “Ricordo il precedente Lautaro: da Appiano mi dicevano…”
"Bastoni? Già i soldi per Bastoni da 50 sono diventati 70, come mai? Se Thiaw è stato venduto a 40, secondo voi Bastoni, per quello che ha fatto, per la crescita che ha avuto vale solo 50 mln? Sarebbe una presa per i fondelli. Ad oggi non c'è nessuna trattativa tra Barcellona e Bastoni, che poi Bastoni stia strizzando l'occhio al Barcellona per capire sì, lo fece anche Lautaro ai tempi di Conte quando c'era ancora Messi al Barça.
Chi era ad Appiano tutti i giorni mi raccontava che in quel periodo Lautaro si comportava in maniera super professionale, del tipo "giocare con Messi è il sogno di ogni argentino ma finché starò all'Inter non metterò mai i bastoni tra le ruote". Come è andata? Lautaro è ancora qui ed è capitano dell'Inter"
"Vedremo cosa dirà Bastoni, qualcosa dovrà dire anche lui. Ci sta che voglia capire di cosa si sta parlando, il Barcellona è uno dei club più importanti e più forti al mondo. Bastoni è un tifoso interista, vorrebbe diventare capitano un giorno, non ha il mal di pancia e non pensa di andarsene, poi ci vogliono i soldi, l'Inter non ha necessità di vendere Bastoni, poi comporterebbe anche un cambio modulo.
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