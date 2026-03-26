"Vedremo cosa dirà Bastoni, qualcosa dovrà dire anche lui. Ci sta che voglia capire di cosa si sta parlando", ammette Musmarra

Matteo Pifferi Redattore 26 marzo 2026 (modifica il 26 marzo 2026 | 18:39)

Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha riportato aggiornamenti sulla questione Bastoni-Barcellona, ricordando anche il precedente di Lautaro:

"Bastoni? Già i soldi per Bastoni da 50 sono diventati 70, come mai? Se Thiaw è stato venduto a 40, secondo voi Bastoni, per quello che ha fatto, per la crescita che ha avuto vale solo 50 mln? Sarebbe una presa per i fondelli. Ad oggi non c'è nessuna trattativa tra Barcellona e Bastoni, che poi Bastoni stia strizzando l'occhio al Barcellona per capire sì, lo fece anche Lautaro ai tempi di Conte quando c'era ancora Messi al Barça.

Chi era ad Appiano tutti i giorni mi raccontava che in quel periodo Lautaro si comportava in maniera super professionale, del tipo "giocare con Messi è il sogno di ogni argentino ma finché starò all'Inter non metterò mai i bastoni tra le ruote". Come è andata? Lautaro è ancora qui ed è capitano dell'Inter"

"Vedremo cosa dirà Bastoni, qualcosa dovrà dire anche lui. Ci sta che voglia capire di cosa si sta parlando, il Barcellona è uno dei club più importanti e più forti al mondo. Bastoni è un tifoso interista, vorrebbe diventare capitano un giorno, non ha il mal di pancia e non pensa di andarsene, poi ci vogliono i soldi, l'Inter non ha necessità di vendere Bastoni, poi comporterebbe anche un cambio modulo.