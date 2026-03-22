Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Guglielmo Vicario per la porta

Marco Astori Redattore 22 marzo - 10:30

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse dell'Inter nei confronti di Guglielmo Vicario per la porta: "Il viaggio di Ausilio a Londra c'è stato: ha assistito a diverse partite, quella del Chelsea e quella del Tottenham, ha avuto la possibilità di mantenere i contatti con tanti agenti importanti. Sul nome di Vicario non ci sono novità e assalti: l'Inter c'è in maniera decisa e convinta.

Anche quando si parlava di Martinez non vi abbiamo mai detto di seguire questo discorso perché la priorità si chiama Vicario. C'è ancora una trattativa da mettere in piedi col Tottenham: al momento l'Inter non ha chiuso, deve ancora fare una scelta definitiva ma è orientata su di lui da dicembre. Per una serie di ragioni, tecniche e legate all'opportunità di prenderlo dal Tottenham, che è d'accordo a separarsi da lui a fine stagione.

L'Inter la vede come un'opportunità e in questo viaggio a Londra i rapporti tra il club e gli agenti del giocatore hanno aiutato ad avvicinarsi ancora di più: lui ha dato un ok totale, vorrebbe l'Inter. Da parte del giocatore un ok c'è già: la sua idea è quella di dare priorità totale ai nerazzurri. Poi verrà impostata e chiusa la trattativa tra club ma l'Inter è orientata su di lui".