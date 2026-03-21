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Romano: “Inter vuole Vicario, è in cima alla lista! Sommer può andar via a zero oppure…”

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Il portiere lascerà infatti il Tottenham a fine stagione e il club nerazzurro è in piena corsa per riportarlo in Italia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

L'Inter continua ad essere forte su Guglielmo Vicario. Il portiere lascerà infatti il Tottenham a fine stagione e il club nerazzurro è in piena corsa per riportarlo in Italia.

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Lo conferma ancora Fabrizio Romano: "Teniamo l'Inter per il futuro di Guglielmo Vicario: il Tottenham prenderà un nuovo portiere in estate e lui può andare via. Anche l'Inter farà un portiere: Sommer andrà via a zero o resterà come secondo e Vicario è sempre stato uno dei preferiti di Ausilio.

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Il club nerazzurro sente che il giocatore vuole tornare in Italia e vuole l'ex Empoli: è molto alto nella lista. Non è ancora partita la trattativa tra club, ma è in cima alla lista nerazzurra".

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