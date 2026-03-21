Il portiere lascerà infatti il Tottenham a fine stagione e il club nerazzurro è in piena corsa per riportarlo in Italia

L'Inter continua ad essere forte su Guglielmo Vicario . Il portiere lascerà infatti il Tottenham a fine stagione e il club nerazzurro è in piena corsa per riportarlo in Italia.

Lo conferma ancora Fabrizio Romano: "Teniamo l'Inter per il futuro di Guglielmo Vicario: il Tottenham prenderà un nuovo portiere in estate e lui può andare via. Anche l'Inter farà un portiere: Sommer andrà via a zero o resterà come secondo e Vicario è sempre stato uno dei preferiti di Ausilio.