Spunta un nuovo nome per il mercato estivo dell'Inter: secondo quanto scrive la Bild, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Daniel Svensson, esterno sinistro del Borussia Dortmund. Svedese, classe 2002, è arrivato in giallonero nell'inverno del 2025, proveniente dai danesi del Nordsjælland, e in poco tempo è diventato una colonna della squadra allenata da Niko Kovac.