Spunta un nuovo nome per il mercato estivo dell'Inter: secondo quanto scrive la Bild, il club nerazzurro avrebbe messo nel mirino Daniel Svensson, esterno sinistro del Borussia Dortmund. Svedese, classe 2002, è arrivato in giallonero nell'inverno del 2025, proveniente dai danesi del Nordsjælland, e in poco tempo è diventato una colonna della squadra allenata da Niko Kovac.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Bild – Inter, occhi su un nuovo esterno: nel mirino Svensson, il Borussia Dortmund fa il prezzo
calciomercato
Bild – Inter, occhi su un nuovo esterno: nel mirino Svensson, il Borussia Dortmund fa il prezzo
I nerazzurri starebbero seguendo con grande attenzione il mancino giallonero, punto di forza della squadra di Kovac
I tedeschi, dopo averlo acquistato per circa 6,5 milioni di euro, non chiudono a una sua cessione, ma partono da una valutazione importante: servono almeno 30 milioni. Su di lui ci sarebbero anche alcuni club della Premier, su tutti Leeds e Arsenal.
© RIPRODUZIONE RISERVATA