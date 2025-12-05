L'Inter prenderà un nuovo portiere nell’estate 2026 e in cima alla lista c’è Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham era già nel mirino per il dopo Onana, prima che la società decidesse di prendere Yann Sommer. Vicario è un vero e proprio pallino del direttore sportivo Piero Ausilio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter su Vicario per la porta: il Tottenham fa sapere che per cederlo chiede…
calciomercato
Inter su Vicario per la porta: il Tottenham fa sapere che per cederlo chiede…
L'Inter prenderà un nuovo portiere nell’estate 2026 e in cima alla lista c’è Guglielmo Vicario: ecco la richiesta del Tottenham
Al Tottenham il suo stipendio è di 2,6 milioni di euro netti (4,6 lordi), come riportato da calcioefinanza.it. Secondo La Gazzetta dello Sport, per il cartellino del portiere italiano invece il Tottenham chiede circa 30 milioni di euro.
Seguiranno aggiornamenti sulla pista di mercato che riguarda la porta nerazzurra.
© RIPRODUZIONE RISERVATA