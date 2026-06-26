Il Nottingham Forest spera di acquistare due centrocampisti centrali in questa sessione estiva. Il tutto grazie ai fondi della cessione di Elliott Anderson, che sta per passare al Manchester City per 130 milioni di euro.

Il piano iniziale era quello di aggiungere una sola opzione in mezzo al campo, ma con il trasferimento di Anderson al Manchester City che ha compiuto un passo avanti, ora sembra probabile l’arrivo di due giocatori nel suo ruolo.

Il Forest è interessato al centrocampista del Tottenham Lucas Bergvall e a Davide Frattesi dell’Inter, riferisce Sky Sports UK. Il club inglese segue da tempo anche Arne Engels del Celtic, che — come Frattesi — aveva già provato ad acquistare a gennaio. L’Inter valuta Frattesi intorno ai 30 milioni di euro, pari a circa 25,9 milioni di sterline.