Vlahovic-Juventus, sarà comunque addio. Ma l’Inter può permetterselo? I costi

Il protagonista che non ti aspetti. L’uomo con le valigie in mano, il separato in casa. Eppure, tra i protagonisti di questo inizio di stagione c’è Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo ha già segnato 4 gol nelle prime 4 partite...
Il protagonista che non ti aspetti. L'uomo con le valigie in mano, il separato in casa. Eppure, tra i protagonisti di questo inizio di stagione c'è Dusan Vlahovic: l'attaccante serbo ha già segnato 4 gol nelle prime 4 partite ufficiali dei bianconeri, inclusa la doppietta (con assist) messa a referto martedì sera contro il Borussia Dortmund. Un rendimento che, tuttavia, non cambia le carte in tavola: al termine dell'anno le strade di Vlahovic e della juventus si separeranno, con il giocatore che già a partire da gennaio potrà scegliere la sua prossima destinazione.

Quale destinazione?

La situazione del serbo è nota da tempo: il suo contratto scade a giugno del 2026, il suo ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione pesa enormemente sul bilancio del club, e tutti i tentativi di trovare una soluzione, che fosse un rinnovo a cifre riviste verso il basso o un trasferimento, sono naufragati. Nonostante questo Tudor ha deciso di non tagliarlo dal suo progetto, ma l'addio rimane comunque inevitabile. Una situazione che stuzzica parecchi top club, pronti ad ingaggiare un giocatore già affermato a livello internazionale e ancora giovane (25 anni). Tra i club accostati a Vlahovic, con più o meno convinzione, c'è anche l'Inter. Ma i nerazzurri avrebbero eventualmente la forza economica per imbastire un'operazione del genere?

I costi dell'operazione

Partiamo dall'ingaggio: 12 milioni di euro netti a stagione sono una cifra impossibile per l'Inter. Vlahovic, nel caso in cui dovesse valutare l'opzione nerazzurra, dovrebbe accettare un'importante riduzione di stipendio, magari spalmandolo su più anni. Per capirci: l'interista più pagato, al momento, è Lautaro Martinez, con 9 milioni a stagione, seguito da Barella (6,5), Calhanoglu (6,5) e Thuram (6). Questi sarebbero i parametri entro i quali, eventualmente, si potrebbe ragionare con l'attaccante serbo.

A questo bisgonerà aggiungere altri costi: come noto, l'acquisto di un calciatore a parametro zero non significa l'assenza di esborsi economici. Ci sarà da valutare commissioni agli agenti, premi alla firma, incentivi. Insomma, un'operazione dai contorni decisamente importanti, anche senza dover aggiungere il prezzo del cartellino. Tutti fattori che andranno valutati accuratamente.

