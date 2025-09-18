Quale destinazione?

La situazione del serbo è nota da tempo: il suo contratto scade a giugno del 2026, il suo ingaggio da 12 milioni di euro netti a stagione pesa enormemente sul bilancio del club, e tutti i tentativi di trovare una soluzione, che fosse un rinnovo a cifre riviste verso il basso o un trasferimento, sono naufragati. Nonostante questo Tudor ha deciso di non tagliarlo dal suo progetto, ma l'addio rimane comunque inevitabile. Una situazione che stuzzica parecchi top club, pronti ad ingaggiare un giocatore già affermato a livello internazionale e ancora giovane (25 anni). Tra i club accostati a Vlahovic, con più o meno convinzione, c'è anche l'Inter. Ma i nerazzurri avrebbero eventualmente la forza economica per imbastire un'operazione del genere?