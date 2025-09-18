I costi dell'operazione—
Partiamo dall'ingaggio: 12 milioni di euro netti a stagione sono una cifra impossibile per l'Inter. Vlahovic, nel caso in cui dovesse valutare l'opzione nerazzurra, dovrebbe accettare un'importante riduzione di stipendio, magari spalmandolo su più anni. Per capirci: l'interista più pagato, al momento, è Lautaro Martinez, con 9 milioni a stagione, seguito da Barella (6,5), Calhanoglu (6,5) e Thuram (6). Questi sarebbero i parametri entro i quali, eventualmente, si potrebbe ragionare con l'attaccante serbo.
A questo bisgonerà aggiungere altri costi: come noto, l'acquisto di un calciatore a parametro zero non significa l'assenza di esborsi economici. Ci sarà da valutare commissioni agli agenti, premi alla firma, incentivi. Insomma, un'operazione dai contorni decisamente importanti, anche senza dover aggiungere il prezzo del cartellino. Tutti fattori che andranno valutati accuratamente.
