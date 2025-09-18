Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha elogiato così Francesco Pio Esposito dopo l'ottima prestazione di ieri contro l'Ajax, raccontando anche un retroscena

Marco Astori Redattore 18 settembre - 17:31

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà, esperto di mercato, ha elogiato così Francesco Pio Esposito dopo l'ottima prestazione di ieri contro l'Ajax, raccontando anche un retroscena di mercato: "Mi ha stupito ma non sono sorpreso, Pio Esposito: ha fatto una grande partita ieri.

Tutti ad esaltare Thuram per i due gol di testa e Sommer per le parate, ma la cifra della partita di Pio è altissima, da grande attaccante e grande interprete del gioco di squadra, dal saper giocare per se stesso e per gli altri. E infatti Chivu l'ha elogiato: io preferisco sempre un mio calciatore italiano, un 2005 che sprigiona tutto, che ha senso di appartenenza, che ha accettato le rotazioni e che è destinato ad essere l'attaccante del futuro.

Il piccolo retroscena su di lui non si riferisce agli ultimi giorni di mercato, ma ai primi: il Napoli lo aveva messo nella lista, avrebbe offerto 35 milioni a fine maggio e inizio giugno, ma non c'erano margini. Meglio un Pio Esposito che 20 Taremi: l'Inter non ci ha pensato due volte e l'ha messo in circuito, entrerà sempre di più nelle rotazioni e merita tutte le coccole e gli apprezzamenti che gli stanno rivolgendo".