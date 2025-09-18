L'attaccante sembrava vicino a lasciare la Juve in estate, poi è rimasto, ma il discorso è solo rimandato essendo in scadenza

Andrea Della Sala Redattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 12:02)

Grande inizio di stagione per Dusan Vlahovic. L'attaccante sembrava vicino a lasciare la Juve in estate, poi è rimasto, ma il discorso è solo rimandato essendo in scadenza di contratto.

"Pian piano il cerchio si stringerà, ma le candidate si sfoltiscono già parecchio appena si considera che il suo ingaggio in uscita da Torino si attesta sui 12 milioni di euro netti. In ogni caso una destinazione plausibile pare la Liga spagnola, perché la capacità di spesa va incrociata con le necessità di campo. L’Atletico Madrid di Diego Simeone aveva già provato in questa stagione a fare qualche sondaggio: in caso di partenza di uno tra Julian Alvarez e Alexander Sorloth, Dusan potrebbe tornare caldo per i Colchoneros . Nel Barcellona c’è invece Robert Lewandowski che alla fine della prossima stagione andrà per i 38 anni e la sua tenuta fisica andrà monitorata, così come i paletti al calciomercato in entrata dei blaugrana. Infine, in Premier League, occhio a un Manchester United in perenne rivoluzione", scrive La Gazzetta dello Sport.

"In Serie A gli estimatori di Vlahovic non mancano di certo, ma - salvo suoi passi indietro al momento mai nemmeno accennati - il costo dell’ingaggio pare proibitivo. Il Milan di Massimiliano era stato il più fiducioso tra luglio e agosto, mentre l’Inter un pensierino potrebbe farlo nell’ottica di averlo a parametro zero. Un leggero interesse c’era stato anche da parte del Napoli, che poi in estate aveva poi virato su Rasmus Hojlund, affare da 50 milioni di euro in caso di riscatto. E all’estero? Il Paris Saint-Germain e il Real Madrid non sembrano in questo momento alla ricerca di un centravanti titolare, così come il Bayern Monaco. Il Chelsea pare aver trovato una quadra, mentre Liverpool, Arsenal e Newcastle si sono già sistemate per il presente e per il futuro con Alexander Isak, Viktor Gyokeres e Nick Woltemade", aggiunge il quotidiano.