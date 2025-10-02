Nelle scorse settimane, anche il nome di Dusan Vlahovic è stato accostato all’attacco dell’Inter. Si è parlato di un suo possibile arrivo a 0 in nerazzurro. Così Fabrizio Romano ha aggiornato sul futuro del centravanti, in scadenza di contratto al 30 giugno 2026 con la Juventus.
“Rispetto le informazioni dei colleghi, ognuno ha le sue notizie. Io posso dirvi che ad oggi a me non risulta nessun accordo già fatto tra Vlahovic e nessuna squadra. Abbiamo letto di Inter e Milan, a me non risulta che Vlahovic abbia un accordo con qualcuno per il 2026.
A me risulta che lui prenda in considerazione seriamente l'idea di lasciare la Juve a zero e di poter scegliere dove andare a gennaio in massima libertà, ma non risulta che ci sia già un accordo o che lui abbia scelto l'Inter, il Milan o un club inglese”, ha detto Romano su YouTube.
