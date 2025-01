Il mercato dell'Inter è orientato al futuro. Non dovrebbero esserci colpi per questa stagione, ma affari in prospettiva

Andrea Della Sala Redattore 16 gennaio 2025 (modifica il 16 gennaio 2025 | 09:46)

Il mercato dell'Inter è orientato al futuro. Non dovrebbero esserci colpi per questa stagione, ma affari in prospettiva. Oltre alla questione Frattesi che dovrà essere risolta entro la fine del mercato.