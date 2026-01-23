"Perisic da adattare a destra? Mi sorprende il nome del croato. È un giocatore forte, di grande personalità, che permette col suo tasso tecnico anche di chiudere l'azione. Però per l'età che ha e quello che richiede giocare a tutta fascia, come scelta un pochino mi sorprende". Così Federico Zancan, su Skysport, ha commentato le voci che parlano di un possibile ritorno dell'ex nerazzurro Ivan Perisic a Milano.

L'Inter ha necessità di un esterno destro e il ruolo del croato è effettivamente quello di esterno sinistro. Tutto dipende dal PSV e dall'eventuale passaggio ai play-off della Champions Leaugue. Il club olandese sfiderà il Bayern Monaco nell'ultima gara della phase league. Se dovesse qualificarsi alla fase successiva, il giocatore croato potrebbe essere liberato e potrebbe così tornare a Milano dove ha giocato dal 2015 al 2022 (e ha vinto lo scudetto con Conte in panchina nel 2021) e aveva lasciato la squadra nerazzurra in prestito nella stagione 2019-2020 per andare proprio nel club tedesco prossimo avversario di CL del PSV. Strani incroci del destino.