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Romano: “Voci su un affare avanzato Koné-Arsenal: non mi risulta e dico che…”

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Manu Koné e l’Arsenal, voci di un affare avanzato tra le parti: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano sul centrocampista francese
Alessandro Cosattini Redattore 

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Getty Images

Manu Koné e l’Arsenal, le voci di un affare avanzato tra le parti non trovano conferma secondo Fabrizio Romano. Il centrocampista francese della Roma non è un obiettivo di mercato dei Gunners.

Romano: “Voci su un affare avanzato Koné-Arsenal: non mi risulta e dico che…”- immagine 3

Nonostante i rumors su un accordo già raggiunto lato giocatore con il club, Koné non è nel mirino dell'Arsenal. Seguiranno aggiornamenti sul futuro del francese, ora impegnato con la sua nazionale ai Mondiali.

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