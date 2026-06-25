Romano: “Nico Paz non ha voglia di tornare al Real. L’Inter, il prezzo e la scelta del Como…”

E' da poco terminato l'incontro tra Como e Real Madrid relativo al futuro di Nico Paz. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto

Marco Macca Redattore 25 giugno 2026 (modifica il 25 giugno 2026 | 18:01)

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E' da poco terminato l'incontro tra Como e Real Madrid relativo al futuro di Nico Paz. Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione considerando i vari scenari futuri:

"L'incontro è finito poco. Il primo segnale è arrivato dal Como, visto che si è presentato solo il ds Ludi e non un esponente della proprietà, segno che non sarebbe stato un incontro risolutorio. L'incontro ha preso la direzione che ci aspettavamo. Durante l'incontro il Real Madrid ha comunicato al Como l'intenzione di ricomprare il giocatore. Il Como voleva tenerlo un altro anno, prima del ritorno a Madrid tra un anno. Il Real ha detto no, nonostante Paz non abbia tutta questa voglia di tornare a Madrid adesso, perché ritiene ci siano tanti giocatori nella sua posizione, incluso Bernardo Silva.

"Ma il Real Madrid ha potuto fare questa mossa, visto che Paz nei mesi scorsi ha firmato un contratto con i Blancos. Il club spagnolo, però, ha lasciato un jolly: se il Como vorrà ricomprare il giocatore per 60 milioni di euro entro lunedì, giorno in cui verranno completati tutti i documenti, potrà farlo. Fabregas vorrebbe fortemente trovare una soluzione. Dall'altra parte, però, c'è la proprietà, che ha tanto lavoro da fare sul mercato e, nonostante le possibilità economiche, non è semplice fare un mercato da Champions".

"Il Real Madrid vuole fare cassa, perché spenderà ancora. Se entro lunedì il Como non comprerà Paz, e appena finito l'incontro la sensazione è che il club sia un po' stizzito, il Real Madrid metterà il giocatore sul mercato: 60 milioni per il Como, nel range 60-70 milioni, non credo dagli 80 in su, per le altre. L'Inter sa di questa situazione, ma ci sono anche squadre di Premier, che hanno già chiamato perché hanno fiutato che intorno a Paz c'è movimento. La mia sensazione è che, se il Como avesse voluto comprare Nico Paz, si sarebbe potuto presentare a Madrid e chiudere la partita".