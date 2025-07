Sono attese per domani novità sulla trattativa Lookman. Ivan Zazzaroni ha aggiornato sulla situazione ancora una volta su Instagram: "Domani Percassi risponderà ufficialmente a Marotta relativamente all'offerta di 42+3 per Ademola", spiega il direttore del Corriere dello Sport ai follower, in particolare gli interisti, che in queste ore lo hanno tartassato di domande sul possibile arrivo del giocatore a Milano.