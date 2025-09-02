L'ex giocatore nerazzurro ha parlato con un giornale belga e si è soffermato sulla sua scelta di lasciare l'Inter

Eva A. Provenzano Caporedattore 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 16:16)

La trattativa per arrivare al Bruges è stata più lunga del previsto, ma Aleksander Stankovic immaginava che sarebbe stata definita: «Ma non mi sono mai preoccupato, onestamente. Ci è voluto molto tempo, sì, ma non ci sono mai state difficoltà in nessun momento. Il Club Brugge mi ha rassicurato fin dal primo momento, quindi ero sicuro al 100% che l'accordo sarebbe andato a buon fine», ha spiegando a Nieuws blad.

Ha anche raccontato che i dirigenti del club belga gli hanno raccontato del loro progetto e il progetto che sostiene tanti giovani lo ha convinto: «È stato dopo quel momento che ho deciso di venire qui. Non è stata una decisione difficile». Il giocatore conosceva già bene la squadra, aveva seguito regolarmente le partite e aveva ricevuto incoraggiamenti da Lucas Verhaeghe e Dévy Rigaux a continuare ad allenarsi individualmente.

Stankovic ha deciso che quella è la strada giusta e ha lasciato l'Inter. E quando gli hanno chiesto quanto ha inciso il padre Dejan, ex centrocampista dell'Inter, sulla sua decisione ha detto: «Mio padre Dejan non ha avuto alcun ruolo nella mia scelta. È stata una mia decisione, non sua. Lui ha fatto la sua carriera».

(Fonte: Nieuws blad)