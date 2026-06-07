A fare il punto sulla possibile trattativa è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha raccontato il momento nerazzurro.

“L’Inter attende serenamente che Marotta convinca prima sé stesso e poi Oaktree ad autorizzare la spesa per Palestra. La domanda alla quale il presidente vuole e deve rispondere riguarda la legittimità dell’investimento: se arriverà alla conclusione che Palestra è effettivamente buono-buono, i soldi si troveranno. Altrimenti ciccia. Opinione personale: Beppe e Ausilio si presenteranno alla gioielleria Percassi e ne usciranno col giocatore”.