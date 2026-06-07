L’Inter continua a lavorare sul mercato con una certezza: il nome di Palestra resta altissimo nella lista di Marotta e Ausilio. Il talento dell’Atalanta piace, eccome, ma l’operazione richiede una valutazione profonda, soprattutto per le cifre importanti chieste dalla famiglia Percassi.
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Zazzaroni: “Palestra? Marotta deve convincersi che valga quei soldi. Per me finirà così”
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A fare il punto sulla possibile trattativa è stato Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che ha raccontato il momento nerazzurro.
“L’Inter attende serenamente che Marotta convinca prima sé stesso e poi Oaktree ad autorizzare la spesa per Palestra. La domanda alla quale il presidente vuole e deve rispondere riguarda la legittimità dell’investimento: se arriverà alla conclusione che Palestra è effettivamente buono-buono, i soldi si troveranno. Altrimenti ciccia. Opinione personale: Beppe e Ausilio si presenteranno alla gioielleria Percassi e ne usciranno col giocatore”.
Il punto, dunque, non è tanto la volontà tecnica. Su quella, sembrano esserci pochi dubbi: Palestra viene considerato un profilo da Inter, un investimento di prospettiva ma anche potenzialmente immediato. Il vero nodo è economico e strategico: capire se il prezzo richiesto dall’Atalanta sia compatibile con la nuova linea del club, sempre attento alla sostenibilità e al via libera di Oaktree.
La “gioielleria Percassi”, come la definisce Zazzaroni, vende caro. Ma l’Inter, se davvero riterrà Palestra un giocatore su cui costruire il futuro della fascia, proverà fino in fondo a trovare la chiave giusta.
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