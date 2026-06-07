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Inter, Safi: “Ho chiuso per Calhanoglu al Fenerbahce, lo abbiamo anche annunciato”

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Addirittura Safi pare abbia già chiuso l'accordo per portare il turco in patria, come dimostrano le sue parole di poco fa
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il candidato alla presidenza Hakan Safi continua la sua propaganda in vista delle elezioni del club: uno dei nomi promessi in caso di vittoria è quello di Hakan Calhanoglu.

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E addirittura Safi pare abbia già chiuso l'accordo per portare il turco in patria, come dimostrano le sue parole: «Il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu è chiuso, lo abbiamo anche annunciato!», ha dichiarato.

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Anche il suo agente ha spiegato di avere un accordo con lui in caso di vittoria delle elezioni: ora la palla passa in mano all'Inter.

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