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Inter, Safi: “Ho chiuso per Calhanoglu al Fenerbahce, lo abbiamo anche annunciato”
Addirittura Safi pare abbia già chiuso l'accordo per portare il turco in patria, come dimostrano le sue parole di poco fa
Il candidato alla presidenza Hakan Safi continua la sua propaganda in vista delle elezioni del club: uno dei nomi promessi in caso di vittoria è quello di Hakan Calhanoglu.
E addirittura Safi pare abbia già chiuso l'accordo per portare il turco in patria, come dimostrano le sue parole: «Il trasferimento di Hakan Çalhanoğlu è chiuso, lo abbiamo anche annunciato!», ha dichiarato.
Anche il suo agente ha spiegato di avere un accordo con lui in caso di vittoria delle elezioni: ora la palla passa in mano all'Inter.
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