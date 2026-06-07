Iil club ha messo un asterisco. Per ora resterà, ma molto dipenderà, oltre alla valutazione del tecnico, anche dalle proposte che arriveranno

Marco Astori Redattore 7 giugno 2026 (modifica il 7 giugno 2026 | 10:32)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E' ancora da scrivere il futuro di Aleksandar Stankovic: la certezza è che l'Inter lo ha controriscattato dal Bruges, ma la sua permanenza a Milano non sembra sicura.

Spiega Tuttosport: "Il centrocampista serbo è un pallino di Chivu che lo ha allevato insieme a Pio Esposito nel settore giovanile, però su di lui il club ha messo un asterisco. Per ora resterà, ma molto dipenderà, oltre alla valutazione del tecnico, anche dalle proposte che arriveranno.

Con offerte concrete da 40 e passa milioni, l'Inter potrebbe vacillare. Stankovic jr ha già respinto i sondaggi di Newcastle e Brentford perché vuole rimanere, ma in caso di arrivo di squadre più blasonate, dei ragionamenti verranno fatti".