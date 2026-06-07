FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Inter ha messo asterisco su Stankovic: può vacillare se arriva un’offerta di…

calciomercato

Mercato, Inter ha messo asterisco su Stankovic: può vacillare se arriva un’offerta di…

Mercato, Inter ha messo asterisco su Stankovic: può vacillare se arriva un’offerta di… - immagine 1
Iil club ha messo un asterisco. Per ora resterà, ma molto dipenderà, oltre alla valutazione del tecnico, anche dalle proposte che arriveranno
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

E' ancora da scrivere il futuro di Aleksandar Stankovic: la certezza è che l'Inter lo ha controriscattato dal Bruges, ma la sua permanenza a Milano non sembra sicura.

Mercato, Inter ha messo asterisco su Stankovic: può vacillare se arriva un’offerta di…- immagine 2

Spiega Tuttosport: "Il centrocampista serbo è un pallino di Chivu che lo ha allevato insieme a Pio Esposito nel settore giovanile, però su di lui il club ha messo un asterisco. Per ora resterà, ma molto dipenderà, oltre alla valutazione del tecnico, anche dalle proposte che arriveranno.

Mercato, Inter ha messo asterisco su Stankovic: può vacillare se arriva un’offerta di…- immagine 3
Getty

Con offerte concrete da 40 e passa milioni, l'Inter potrebbe vacillare. Stankovic jr ha già respinto i sondaggi di Newcastle e Brentford perché vuole rimanere, ma in caso di arrivo di squadre più blasonate, dei ragionamenti verranno fatti".

Leggi anche
Inter, Safi: “Ho chiuso per Calhanoglu al Fenerbahce, lo abbiamo anche annunciato”
Mercato, Inter vuole Solet entro breve! La fumata bianca per 25 milioni può arrivare così

© RIPRODUZIONE RISERVATA