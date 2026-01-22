Ivan Perisic di nuovo all'Inter, già a partire dai prossimi giorni. Un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede, con i nerazzurri alla ricerca disperata di un esterno e il croato che ha manifestato la volontà di tornare a Milano.
Zazzaroni: “Perisic? L’Inter ci proverà a una condizione. Prospettive cambiate”
L'esterno croato del PSV Eindhoven ha aperto alla possibilità di tornare da subito a vestire la maglia nerazzurra
Sulla questione si è espresso anche Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport: "L'Inter apre al ritorno di Perisic o quantomeno tenterà di riprenderlo se il Psv, attualmente 22esimo, non si qualificherà ai playoff di Champions. L'Arsenal e la volontà del croato di tornare a Milano hanno cambiato prospettive e programmi di gennaio".
