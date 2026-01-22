"Ivan Perisic continua a mandare messaggi d'amore all'Inter. Sì, tornerebbe volentieri, ma su questo non c'era alcun dubbio. Del resto, non capita poi molto spesso un'occasione così a 37 anni. Il problema, più che altro, è rappresentato dalla volontà del Psv Eindhoven. Che non intende cedere l'esterno croato prima dei playoff di Champions League, e pure dopo eviterebbe volentieri l'addio. Ma la volontà del giocatore pesa parecchio. Ed è chiarissima: Perisic vuole l'Inter. Vuole tornare. Vuole rivivere persone e luoghi che si era goduto fino all'estate del 2022, prima di salutare a zero per accasarsi al Tottenham. Chissà quante volte ha ripensato a quella decisione, alla scelta di non rinnovare il contratto in scadenza con il club nerazzurro. Il passato, però, è passato. Oggi conta il presente e l'Inter ha deciso che "in un mercato povero" (come lo ha definito Marotta) il nome di Ivan potrebbe essere quello giusto per sistemare un po' quella fascia destra che da quando si è ritrovata orfana di Dumfries fatica maledettamente. Il "nemico" è il Psv, ma l'Inter una strategia da seguire ce l'ha...", precisa Gazzetta.