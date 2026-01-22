L'Inter continua a flirtare con l'esterno croato, Ivan Perisic, per riportarlo a Milano. Il Psv non vuole liberarlo, tutto potrebbe ruotare attorno alla Champions.
calciomercato
GdS – Perisic vuole solo l’Inter: accordo trovato. Il piano e la ‘gufata’ contro il Psv
"Ivan Perisic continua a mandare messaggi d'amore all'Inter. Sì, tornerebbe volentieri, ma su questo non c'era alcun dubbio. Del resto, non capita poi molto spesso un'occasione così a 37 anni. Il problema, più che altro, è rappresentato dalla volontà del Psv Eindhoven. Che non intende cedere l'esterno croato prima dei playoff di Champions League, e pure dopo eviterebbe volentieri l'addio. Ma la volontà del giocatore pesa parecchio. Ed è chiarissima: Perisic vuole l'Inter. Vuole tornare. Vuole rivivere persone e luoghi che si era goduto fino all'estate del 2022, prima di salutare a zero per accasarsi al Tottenham. Chissà quante volte ha ripensato a quella decisione, alla scelta di non rinnovare il contratto in scadenza con il club nerazzurro. Il passato, però, è passato. Oggi conta il presente e l'Inter ha deciso che "in un mercato povero" (come lo ha definito Marotta) il nome di Ivan potrebbe essere quello giusto per sistemare un po' quella fascia destra che da quando si è ritrovata orfana di Dumfries fatica maledettamente. Il "nemico" è il Psv, ma l'Inter una strategia da seguire ce l'ha...", precisa Gazzetta.
"Detto della volontà chiara di Perisic e di quella altrettanto decisa dell'Inter, la società nerazzurra in questi ultimi giorni di mercato sta studiando un piano per convincere la società olandese a liberare l'esterno. Il primo passo era rappresentato dall'accordo economico Inter-Perisic: trovato senza problemi. Seconda mossa, Ivan in pressing sul Psv per salutare e tornare a Milano: in corso. Dall'altro lato, gli olandesi vorrebbero tenere Perisic per giocarsi la qualificazione agli ottavi di Champions League, nell'ultima giornata e negli eventuali spareggi. Oggi il Psv è 22°, in corsa playoff, ma all'ultima curva se la vedrà con il Bayern. In caso di sconfitta (o anche di pareggio) è molto probabile che l'eliminazione arrivi subito. E a quel punto niente spareggi nella lunga settimana tra il 17 e il 25 febbraio. Quindi, se gli interisti vorranno rivedere Perisic in nerazzurro, saranno chiamati a tifare... Bayern. A quel punto l'incastro potrebbe davvero arrivare a dama", aggiunge il quotidiano.
