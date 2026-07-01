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Zazzaroni: “Un mese fa Chalobah era preso dal Como, poi il Chelsea ha…”

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Dopo aver trattenuto Nico Paz con 60 milioni sborsati al Real Madrid, i lariani si sono inseriti per un altro obiettivo dell'Inter, Trevoh Chalobah
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Il Como sta portando avanti un mercato in grande stile. Dopo aver trattenuto Nico Paz con 60 milioni sborsati al Real Madrid, i lariani si sono inseriti per un altro obiettivo dell'Inter, Trevoh Chalobah del Chelsea.

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Ne ha parlato Ivan Zazzaroni:

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Getty

"Prosegue l'Operazione Fottball con due t del Como: dopo aver fottuto la Champions a Milan e Juve, ha "strappato" Paz all'Inter e Liberali al Milan. Restano o vanno tutti da Fabregas. Un mese fa anche Chalobah era del Como, poi il Chelsea ha alzato di nuovo il prezzo. Programmano, anticipano, spendono, migliorano, crescono. Sono dinamici, hanno l'idea. Oye Como va...".

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