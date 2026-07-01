Zazzaroni: “Un mese fa Chalobah era preso dal Como, poi il Chelsea ha…”

"Prosegue l'Operazione Fottball con due t del Como: dopo aver fottuto la Champions a Milan e Juve, ha "strappato" Paz all'Inter e Liberali al Milan. Restano o vanno tutti da Fabregas. Un mese fa anche Chalobah era del Como, poi il Chelsea ha alzato di nuovo il prezzo. Programmano, anticipano, spendono, migliorano, crescono. Sono dinamici, hanno l'idea. Oye Como va...".