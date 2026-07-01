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Pedullà: “Inter, rincorsa triennale per Chalobah. Ma il nome potrebbe essere…”

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I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore centrale di livello che possa sostituire Acerbi e de Vrij
Fabio Alampi Redattore 

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L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale di livello che possa sostituire Acerbi e de Vrij, entrambi arrivati a scadenza di contratto. Alfredo Pedulla, dal suo canale YouTube, ha parlato di Trevoh Chalobah, inglese del Chelsea da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra, ma seguito anche dal Como: "Adesso il Como si concentra sul difensore centrale. Chalobah è una traiettoria che va seguita, ma non a queste condizioni: il Como non ha intenzione di pagare 30 milioni più bonus.

Pedullà: “Inter, rincorsa triennale per Chalobah. Ma il nome potrebbe essere…”- immagine 2
Getty Images

Rincorsa ormai triennale dell'Inter per Chalobah, lo ha detto anche Ausilio: ci possono essere altri nomi, alcuni roboanti, secondo me no. Non venderò storie su calciatori da 60-70 milioni, se saprò il nome lo racconterò".

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