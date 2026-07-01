I nerazzurri sono ancora alla ricerca di un difensore centrale di livello che possa sostituire Acerbi e de Vrij

L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale di livello che possa sostituire Acerbi e de Vrij, entrambi arrivati a scadenza di contratto. Alfredo Pedulla, dal suo canale YouTube, ha parlato di Trevoh Chalobah, inglese del Chelsea da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra, ma seguito anche dal Como: "Adesso il Como si concentra sul difensore centrale. Chalobah è una traiettoria che va seguita, ma non a queste condizioni: il Como non ha intenzione di pagare 30 milioni più bonus.