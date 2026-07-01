Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Pedullà: “Inter, rincorsa triennale per Chalobah. Ma il nome potrebbe essere…”
L'Inter è ancora alla ricerca di un difensore centrale di livello che possa sostituire Acerbi e de Vrij, entrambi arrivati a scadenza di contratto. Alfredo Pedulla, dal suo canale YouTube, ha parlato di Trevoh Chalobah, inglese del Chelsea da tempo nel mirino della dirigenza nerazzurra, ma seguito anche dal Como: "Adesso il Como si concentra sul difensore centrale. Chalobah è una traiettoria che va seguita, ma non a queste condizioni: il Como non ha intenzione di pagare 30 milioni più bonus.
Rincorsa ormai triennale dell'Inter per Chalobah, lo ha detto anche Ausilio: ci possono essere altri nomi, alcuni roboanti, secondo me no. Non venderò storie su calciatori da 60-70 milioni, se saprò il nome lo racconterò".
© RIPRODUZIONE RISERVATA