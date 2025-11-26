E' calato rispetto ad inizio stagione il rendimento di Kenan Yildiz: il numero 10 della Juve nelle ultime uscite non è riuscito ad incidere come nelle prime giornate.
Mercato, Pellegatti svela: "Juve cederà questo big a fine anno e lui lo sa già"
Mercato, Pellegatti svela: “Juve cederà questo big a fine anno e lui lo sa già”
Così il giornalista sui bianconeri: "Posso dire una cosa scomoda? Per me la Juve lo cede a fine anno e forse lui lo sa già"
E può essere anche una questione legata al futuro, come ha ipotizzato Carlo Pellegatti, giornalista, intervenuto durante il podcast Cose Scomode.
“Posso dire una cosa scomoda? Per me la Juve Yildiz lo cede a fine anno e forse lui lo sa già. Dovrà sacrificare un grande giocatore e mi sembra che l’unico sia lui".
