Così il giornalista sui bianconeri: "Posso dire una cosa scomoda? Per me la Juve lo cede a fine anno e forse lui lo sa già"

E' calato rispetto ad inizio stagione il rendimento di Kenan Yildiz : il numero 10 della Juve nelle ultime uscite non è riuscito ad incidere come nelle prime giornate.

E può essere anche una questione legata al futuro, come ha ipotizzato Carlo Pellegatti , giornalista, intervenuto durante il podcast Cose Scomode.

“Posso dire una cosa scomoda? Per me la Juve Yildiz lo cede a fine anno e forse lui lo sa già. Dovrà sacrificare un grande giocatore e mi sembra che l’unico sia lui".