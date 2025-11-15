In Turchia sono convinti, il Galatasaray ha fatto un'offerta ad Ademola Lookman per gennaio e avrebbero tentato di convincere il calciatore a trasferirsi nel campionato turco con l'aiuto di Victor Osimhen. Lo scrive il quotidiano turco Fanatik .

"Il Galatasaray, scosso dalla sconfitta contro il Kocaelispor in Süper Lig, è determinato a mantenere il primato. I giallorossi attendono la sessione di calciomercato di metà stagione per rinforzare la squadra", scrive il sito turco. L'offerta per convincere il calciatore sarebbe di nove mln di euro all'anno e lo stesso giornale dice che il giocatore dell'Atalanta avrebbe detto già sì a questa offerta e per questo i dirigenti del club turco sarebbero quindi ora pronti a trattare con l'Atalanta per trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti.

In estate il giocatore nigeriano sembrava vicinissimo all'Inter: aveva un accordo con i dirigenti interisti, ma non è bastato. Perché il club bergamasco non ha mai fatto un prezzo per lui e ha comunque detto no ad un'offerta di 45 mln totali. Quando il giocatore aveva ormai rotto con la società atalantina l'Inter ha deciso di non fare ulteriori affondi o offerte al rialzo per il calciatore che si è così trovato costretto a ricucire con la sua squadra. Negli ultimi tempi è finito di nuovo al centro delle polemiche per una discussione in pubblico, per una sostituzione, con l'allenatore Ivan Juric. Qualche giorno dopo è anche arrivato l'esonero del tecnico e al suo posto è arrivato Palladino.