C'è incertezza sul futuro di Marcelo Brozovic: il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta sul suo futuro secondo Matteo Moretto.
Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…”
Il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta
"Il calciatore è sicuramente aperto a rinnovare, ci sono già i primi dialoghi in corso ma la verità è che ad oggi non c'è ancora un accordo sulle cifre. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane per provare ad avvicinarsi.
Ma chissà che non possa tornare in Italia e se si possa aprire uno scenario di ritorno in Serie A. Lui ha un legame speciale con l'Italia, vedremo: tutto dipenderà dai dialoghi con l'Al Nassr per il rinnovo".
