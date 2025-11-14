Il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta

C'è incertezza sul futuro di Marcelo Brozovic : il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta sul suo futuro secondo Matteo Moretto.

"Il calciatore è sicuramente aperto a rinnovare, ci sono già i primi dialoghi in corso ma la verità è che ad oggi non c'è ancora un accordo sulle cifre. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane per provare ad avvicinarsi.