FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…”

calciomercato

Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…”

Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…” - immagine 1
Il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

C'è incertezza sul futuro di Marcelo Brozovic: il centrocampista ex Inter è sotto contratto con l'Al Nassr in Arabia Saudita, ma è in scadenza il prossimo giugno. Ecco cosa risulta sul suo futuro secondo Matteo Moretto.

Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…”- immagine 2

"Il calciatore è sicuramente aperto a rinnovare, ci sono già i primi dialoghi in corso ma la verità è che ad oggi non c'è ancora un accordo sulle cifre. Le parti continueranno a trattare nelle prossime settimane per provare ad avvicinarsi.

Moretto: “Occhio a Brozovic: è in scadenza 2026 con l’Al Nassr e chissà che non possa…”- immagine 3
Getty Images

Ma chissà che non possa tornare in Italia e se si possa aprire uno scenario di ritorno in Serie A. Lui ha un legame speciale con l'Italia, vedremo: tutto dipenderà dai dialoghi con l'Al Nassr per il rinnovo".

Leggi anche
Upamecano: “PSG? Grande club, ma sono concentrato sul Bayern. Ho un agente e…”
Ex Inter, Cancelo: “Sogno di tornare in Europa. Ho contratto con l’Al-Hilal...

© RIPRODUZIONE RISERVATA