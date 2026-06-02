A fine giugno, il contratto di Francesco Acerbi con l'Inter sarà scaduto. Il club nerazzurro ha da tempo deciso di non rinnovare il suo rapporto

A fine giugno, il contratto di Francesco Acerbi con l'Inter sarà scaduto. Il club nerazzurro ha da tempo deciso di non rinnovare il suo rapporto con il difensore, che dunque cerca nuove sfide. Una strada suggestiva porta a Monza, secondo Il Giorno:

"Per il resto, nonostante l’inizio del mercato sia ancora lontano, diversi altri nomi iniziano a circolare sul fronte acquisti. Su tutto spicca il nome di Francesco Acerbi".

"L’esperto difensore 38enne lascerà l’Inter a parametro zero. Al momento il suo arrivo in Brianza è una suggestione, ma è bene non dimenticare come in passato diversi svincolati nerazzurri (D’Ambrosio, Gagliardini, Ranocchia) si erano accasati con i biancorossi".