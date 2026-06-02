Il Cagliari lo valuta 15 milioni di euro che, se confermati nella vendita del calciatore, garantirebbero all'Inter un incasso di circa 6 milioni di euro, visto che nell'accordo col Cagliari i nerazzurri si sono garantiti il 40% sulla futura rivendita. Scrive La Stampa:

"Su Sebastiano Esposito, il sogno, la corsa si annuncia complicata visto che c’è mezza Serie A sulle sue tracce, tra cui Como e Lazio. E anche costosa per le pretese del Cagliari (lo valuta 15 milioni, anche perché il 40 per cento sulla rivendita se l’è garantito l’Inter)".