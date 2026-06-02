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calciomercato
Su Esposito mezza Serie A: ecco quanto lo valuta il Cagliari e quanto incasserebbe l’Inter
Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione in Sardegna. Sull'attaccante, secondo La Stampa, c'è mezza Serie A.
Il Cagliari lo valuta 15 milioni di euro che, se confermati nella vendita del calciatore, garantirebbero all'Inter un incasso di circa 6 milioni di euro, visto che nell'accordo col Cagliari i nerazzurri si sono garantiti il 40% sulla futura rivendita. Scrive La Stampa:
"Su Sebastiano Esposito, il sogno, la corsa si annuncia complicata visto che c’è mezza Serie A sulle sue tracce, tra cui Como e Lazio. E anche costosa per le pretese del Cagliari (lo valuta 15 milioni, anche perché il 40 per cento sulla rivendita se l’è garantito l’Inter)".
(Fonte: La Stampa)
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