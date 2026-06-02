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Su Esposito mezza Serie A: ecco quanto lo valuta il Cagliari e quanto incasserebbe l’Inter

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Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Dopo averlo riscattato dall'Inter, il Cagliari sembra pronto ad ascoltare offerte per Sebastiano Esposito, reduce da una buona stagione in Sardegna. Sull'attaccante, secondo La Stampa, c'è mezza Serie A.

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Il Cagliari lo valuta 15 milioni di euro che, se confermati nella vendita del calciatore, garantirebbero all'Inter un incasso di circa 6 milioni di euro, visto che nell'accordo col Cagliari i nerazzurri si sono garantiti il 40% sulla futura rivendita. Scrive La Stampa:

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"Su Sebastiano Esposito, il sogno, la corsa si annuncia complicata visto che c’è mezza Serie A sulle sue tracce, tra cui Como e Lazio. E anche costosa per le pretese del Cagliari (lo valuta 15 milioni, anche perché il 40 per cento sulla rivendita se l’è garantito l’Inter)".

(Fonte: La Stampa)

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