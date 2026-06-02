L'Inter lo ha inseguito a lungo, ma Nico Paz sembra destinato a rimanere un sogno. Il Real Madrid ha la possibilità di riportarlo in Spagna e, come riporta Gianluca Di Marzio, cosa ancora più probabile se dovesse essere José Mourinho il nuovo allenatore. Lo Special One, infatti, lo rivorrebbe, ma a Como attendono e sperano di trattenerlo.

"Si insiste puntando sulla volontà del calciatore, confidando che sia quella di rimanere nella squadra di Fabregas con un ruolo da protagonista anche in Champions. In attesa di sviluppi, proprio col Real Madrid è in corso un'altra trattativa. Si tratta di quella per César Palacios, trequartista classe 2004 del Castilla, seconda squadra del Madrid. Ha già debuttato in prima squadra con 5 presenze in Liga e quest'anno ha anche segnato 14 gol in terza serie spagnola. Ora il Como sta portando avanti i contatti col Real Madrid per portarlo in Italia".