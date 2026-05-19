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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Adani senza pietà con la Juve, Thiago Motta profetico: “Continuiamo a dire cagate”
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Adani senza pietà con la Juve, Thiago Motta profetico: “Continuiamo a dire cagate”
La situazione in casa Juve è nera: focus sulle responsabilità e sul mercato che non ha funzionato. E quelle parole di Thiago Motta tornano ad essere attuali...
La questione in casa Juventus è seria. Dopo la sconfitta con la Fiorentina il posto in Champions League pare irrimediabilmente compromesso. Lele Adani ne ha parlato negli studi della Nuova DS e lo ha fatto, come sempre, cercando di approfondire le responsabilità in un momento così importante della stagione. Adani ha anche ricordato le parole - quasi profetiche - di Thiago Motta, che dopo la sconfitta ai quarti di finale di Coppa Italia contro l'Empoli aveva restituito ai giornalisti una fotografia durissima della sua Juve: CONTINUA A LEGGERE.
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