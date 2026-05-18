"Antonio Conte e il Napoli, sempre più verso l’addio a fine stagione" . Lo fa sapere Fabrizio Romano , che sul suo canale WhatsApp ha aggiornato sul futuro dell'allenatore.

"Il rapporto è ormai ai titoli di coda e a meno di colpi di scena ci si aspetta la separazione tra Conte e il Napoli", ha spiegato Romano. Dopo uno scudetto l'anno scorso e il secondo posto in questo campionato con il raggiungimento della Champions League, si va verso il cambio in panchina in casa Napoli.