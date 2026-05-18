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Romano conferma: “Conte sempre più verso l’addio al Napoli: rapporto ai titoli di coda”

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"Antonio Conte e il Napoli, sempre più verso l’addio a fine stagione". Lo fa sapere Fabrizio Romano, ecco le ultimissime
Alessandro Cosattini Redattore 

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"Antonio Conte e il Napoli, sempre più verso l’addio a fine stagione". Lo fa sapere Fabrizio Romano, che sul suo canale WhatsApp ha aggiornato sul futuro dell'allenatore.

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"Il rapporto è ormai ai titoli di coda e a meno di colpi di scena ci si aspetta la separazione tra Conte e il Napoli", ha spiegato Romano. Dopo uno scudetto l'anno scorso e il secondo posto in questo campionato con il raggiungimento della Champions League, si va verso il cambio in panchina in casa Napoli.

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