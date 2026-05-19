Juventus, che disastro: ora rischiano tutti, anche Spalletti. Le ultime

Alla Juventus è già tempo di processi, anche se all'orizzonte c'è ancora una partita da giocare. C'è un ultimo impegno da onorare e ci sono ancora 90 minuti da giocare, ma la stagione della Juventus rischia di essere terminata con una gara d'anticipo. Il derby della Mole, infatti, può diventare totalmente inutile ai fini della classifica: i bianconeri sono stati protagonisti di un harakiri incredibile con lo 0-2 contro i viola, passando da grande favorita nella corsa Champions League a ultima della graduatoria di questa volata e con le speranze ridotte al lumicino.

Ai vertici societari la figura di Spalletti è centrale nel mondo bianconero e già solo il rinnovo fino al 2028 firmato poco più di un mese fa la dice lunga sulla fiducia che si è conquistato nonostante la strada verso la Champions sia diventata quasi impercorribile. Ecco perché sotto la lente d'ingrandimento è finito l'operato della dirigenza: non tanto quello di Chiellini e nemmeno quello di Ottolini, arrivato soltanto a gennaio, bensì quello dei francesi Comolli e Modesto. Il progetto del 54enne di Béziers, sbarcato a giugno 2025 come direttore generale e successivamente nominato amministratore delegato a novembre scorso, si è rivelato fallimentare e sono previsti incontri durante i quali non si possono escludere ribaltoni.