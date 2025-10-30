Lele Adani ha analizzato la prestazione del Milan contro l'Atalanta, soffermandosi su alcuni aspetti che non hanno funzionato. Meglio la Dea, che è riuscita ad ingabbiare la manovra dei rossoneri: "Ieri la peggior prova del Milan in questa stagione e questo dipende anche dal fatto che Iuric ha messo Pasalic su Modric, e gli ripartiva. L'Atalanta è stata molto superiore. Ha tirato il triplo, ha giocato di più, ci ha creduto di più".
Sul banco degli imputati—
"Non ha fatto male solo un attaccante. Ieri il Milan ha fatto male di squadra. Non ha fatto male solo Gimenez, è troppo dare la colpa solo a uno. L'attacco è mancato. Leao, nell'up and down, era down ieri. Vi dico una cosa. Nkunku è costato un quarantino, qualcosa deve dare. Giocando una volta a settimana, qualcosa deve dare", ha tuonato Lele Adani alla Domenica Sportiva.
