Non solo uno, ma tutti gli attaccanti hanno fatto male. E sul mercato rossonero Adani ha qualcosa da dire

Redazione1908 30 ottobre 2025 (modifica il 30 ottobre 2025 | 13:52)

Lele Adani ha analizzato la prestazione del Milan contro l'Atalanta, soffermandosi su alcuni aspetti che non hanno funzionato. Meglio la Dea, che è riuscita ad ingabbiare la manovra dei rossoneri: "Ieri la peggior prova del Milan in questa stagione e questo dipende anche dal fatto che Iuric ha messo Pasalic su Modric, e gli ripartiva. L'Atalanta è stata molto superiore. Ha tirato il triplo, ha giocato di più, ci ha creduto di più".

Sul banco degli imputati — "Non ha fatto male solo un attaccante. Ieri il Milan ha fatto male di squadra. Non ha fatto male solo Gimenez, è troppo dare la colpa solo a uno. L'attacco è mancato. Leao, nell'up and down, era down ieri. Vi dico una cosa. Nkunku è costato un quarantino, qualcosa deve dare. Giocando una volta a settimana, qualcosa deve dare", ha tuonato Lele Adani alla Domenica Sportiva.