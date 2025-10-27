Ciccio Graziani si è soffermato su uno dei nuovi acquisti della Juventus, che sta facendo fatica ad emergere. Si tratta di Jonathan David. Ecco cosa ne pensa l'ex calciatore: "La Juve ha preso Jonathan David che nel Lille in tre anni ha segnato 70 gol. Nel campionato francese, un campionato difficile. Arriva qui e non sappiamo più se è carne o pesce. Una volta gioca, una volta non gioca. Una volta entra, una volta sta fuori. Ma chi è che lo gestisce? L'allenatore. Non c'è certezza".