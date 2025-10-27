Ciccio Graziani si è soffermato su uno dei nuovi acquisti della Juventus, che sta facendo fatica ad emergere. Si tratta di Jonathan David. Ecco cosa ne pensa l'ex calciatore: "La Juve ha preso Jonathan David che nel Lille in tre anni ha segnato 70 gol. Nel campionato francese, un campionato difficile. Arriva qui e non sappiamo più se è carne o pesce. Una volta gioca, una volta non gioca. Una volta entra, una volta sta fuori. Ma chi è che lo gestisce? L'allenatore. Non c'è certezza".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Graziani su Jonathan David: “Ma chi è che lo gestisce? Arriva in Italia e non sappiamo più…”
calciomercato
Graziani su Jonathan David: “Ma chi è che lo gestisce? Arriva in Italia e non sappiamo più…”
La domanda di Ciccio a proposito del neoacquisto bianconero
Il suggerimento—
"Se io prendo un giocatore che in tre anni ha fatto più di 70 gol io parto titolare con lui, gli do fiducia, lo faccio giocare. Gli do morale. Ora stasera hanno giocato con il doppio attaccante e io sono favorevole, ma lo riproporrei mercoledì e poi anche domenica. Andrei avanti così se ci credo. Se David lo ha scelto Tudor? Eh, questo non lo so", ha concluso Graziani a proposito dell'attaccante arrivato alla Juventus quest'anno.
© RIPRODUZIONE RISERVATA