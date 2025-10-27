L'ex calciatore ha puntato il dito contro le scelte della società bianconera

Non ha dubbi Lele Adani nell'analizzare il momento brutto della Juventus. I bianconeri hanno perso la loro grandezza: "Alla Juve l'espressione calcistica latita, a volte peggiora anche. Di questi 8 risultati senza vittoria le ultime tre sono sconfitte. Qua la grandezza è persa da tempo e nel tentativo di muoversi si peggiora. Quando diciamo che tutto parte dalla società... se le cose vanno bene, diamo i meriti alla società. Vanno dati i demeriti quando perde e soprattutto quando non compete, che è molto più grave".

Un gioco ad eliminazione — "Se Sarri non va bene (aveva vinto e non conta solo vincere), Pirlo è giovane e non va bene, torni ad Allegri e per me gli dai troppi anni, un mandato troppo forte economicamente e una barca di soldi spesi. E allora cosa fai? Devi richiamare le idee e chiami Thiago Motta. Lo bruci dopo 8 mesi. Tudor non sta facendo meglio di Thiago Motta. Bruci anche Tudor? Il gioco a prendere e a eliminare. L'anno scorso Giuntoli che da voltafaccia prima conferma e poi esonera Thiago Motta, ma anche Arrivabene che aveva preso Vlahovic... Alla direzione sportiva e tecnica si parla poco e male alla gente: la Juve ha 12 milioni di tifosi e non sopporta più questo scempio ripetuto", ha tuonato Adani con fermezza.

"Metteteci la faccia!" — "Tudor è un uomo vero, non gli voglio togliere responsabilità. La Juve ha tre attaccanti, nati dopo il 2000 e che tra i 10 giocatori in Europa nati dopo il 2000 hanno fatto più gol. C'è Yildiz, un super giocatore. C'è Thuram. Sicuramente Tudor ha delle colpe. Se qua come non ingrana un progetto non si vede l'ora di cambiarlo, si parte sempre da capo. Proprio grazie a questa strategia sbagliata la Juventus non è più stata la Juventus. Ha perso la grandezza la Juventus. L'ha persa quando vincendo con Sarri ha detto non va bene, mentre io mi ricordavo che vincere era l'unica cosa che contava. Io penso questo, penso che devono uscire i dirigenti a metterci la faccia e dire le parole giuste a 12 milioni di tifosi. Dire che si va avanti con Tudor, si va avanti fino a Natale, con fiducia al mandato. Oppure si cambia un'altra volta. Metteteci la faccia e facciamo il gioco delle figurine: ce l'ho, manca", ha concluso amaramente Adani parlando della situazione in casa Juventus. Una situazione che si trascina ormai da anni. Adani si è rivelato profetico, ieri sera alla DS: oggi la Juventusha esonerato Tudor dall'incarico.

