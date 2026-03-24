Le strade di Mohamed Salah e del Liverpool si separeranno al termine della stagione, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027. E c'è di più: l'attaccante egiziano, leggenda Reds e autore di 255 gol dal 2017 ad oggi, sarà libero a zero.
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fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Salah libero a zero in estate. L’agente: “Non sappiamo dove giocherà l’anno prossimo”
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Salah libero a zero in estate. L’agente: “Non sappiamo dove giocherà l’anno prossimo”
L'attaccante egiziano lascerà i Reds al termine della stagione, nonostante un contratto valido fino al 2027
Ancora nessuna decisione su quella che sarà la sua prossima destinazione. Lo ha confermato il suo agente, Ramy Abbas: "Non sappiamo dove giocherà Mohamed la prossima stagione. Questo significa anche che nessun altro lo sa. Attenzione ai cacciatori di clic in cerca di attenzione".
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