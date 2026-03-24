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Salah libero a zero in estate. L’agente: “Non sappiamo dove giocherà l’anno prossimo”

Salah libero a zero in estate. L’agente: “Non sappiamo dove giocherà l’anno prossimo” - immagine 1
L'attaccante egiziano lascerà i Reds al termine della stagione, nonostante un contratto valido fino al 2027
Fabio Alampi Redattore 

Le strade di Mohamed Salah e del Liverpool si separeranno al termine della stagione, nonostante un contratto valido fino al 30 giugno 2027. E c'è di più: l'attaccante egiziano, leggenda Reds e autore di 255 gol dal 2017 ad oggi, sarà libero a zero.

Salah libero a zero in estate. L’agente: “Non sappiamo dove giocherà l’anno prossimo”- immagine 2
Getty Images

Ancora nessuna decisione su quella che sarà la sua prossima destinazione. Lo ha confermato il suo agente, Ramy Abbas: "Non sappiamo dove giocherà Mohamed la prossima stagione. Questo significa anche che nessun altro lo sa. Attenzione ai cacciatori di clic in cerca di attenzione".

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