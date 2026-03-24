Il giocatore, secondo la versione francese di Goal, preferirebbe giocare in Premier League e c'è pure l'Arsenal alla finestra

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 marzo - 19:00

Il Milan sta mettendo pressione su Goretzka: Tare lavora sodo per battere la concorrenza di Inter e Arsenal. Ma il costo dell'operazione preoccupa i rossoneri". Questo è quanto scrive in Francia, il sito goal.com, sul giocatore del Bayern Monaco che è pure nel mirino nerazzurro.

"Il club rossonero sta lavorando per costruire un centrocampo di altissimo livello, degno della Champions League. L'idea di Tare e Allegri è quella di affiancare Goretzka a Rabiot e Modric. Il centrocampista, classe 1995, è pronto a lasciare il Bayern Monaco a fine stagione. La decisione era già stata presa a gennaio: non rinnoverà il contratto in scadenza con il club bavarese", spiega il sito.

Il calciatore preferirebbe un'avventura in Premier League e quindi l'Arsenal potrebbe fare al caso suo: c'è in ballo una richiesta per un triennale da 7 mln di euro più bonus e ci sarebbe anche una richiesta di 10 mln di euro alla firma. Cifre importanti in linea con quanto percepito in Germania. Nei prossimi incontri con l'agenzia del calciatore Tare avrebbe intenzione di rinegoziare proprio la richiesta.

C'è anche l'Inter — "Il Milan - aggiunge il sito - sa di dover battere sul tempo l'Inter, che ha già avuto diversi colloqui sia con il giocatore che con i suoi rappresentanti. Marotta e Ausilio sono due avversari temibili sul mercato, soprattutto per quanto riguarda i giocatori svincolati, come dimostra la storia recente, da Calhanoglu a Zielinski".

(Fonte: goal.com/fr)