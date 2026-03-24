FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie UFFICIALE – Salah, addio al Liverpool a fine stagione: “Non è mai facile ma…”

calciomercato

UFFICIALE – Salah, addio al Liverpool a fine stagione: “Non è mai facile ma…”

UFFICIALE – Salah, addio al Liverpool a fine stagione: “Non è mai facile ma…” - immagine 1
"Il Liverpool mi ha regalato la parte migliore della mia vita. Sarà sempre casa mia", dice Salah che annuncia l'addio ai Reds
Matteo Pifferi Redattore 

Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione.

La stella egiziana, che sta vivendo la sua peggiore stagione ad Anfield, ha condiviso la notizia sui social media con un video.

"Dire addio non è mai facile. Il Liverpool mi ha regalato la parte migliore della mia vita. Sarà sempre casa mia", ha dichiarato nel video, un giocatore che è e sarà per sempre una leggenda dei Reds.

Leggi anche
In Francia – Goretzka, Tare ha un piano. E deve battere l’Inter. Monstre la richiesta
La Stampa – Vicario nella lista della Juve. Primi sondaggi per Retegui

© RIPRODUZIONE RISERVATA