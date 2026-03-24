Mohamed Salah ha annunciato che lascerà il Liverpool al termine della stagione.
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UFFICIALE – Salah, addio al Liverpool a fine stagione: “Non è mai facile ma…”
"Il Liverpool mi ha regalato la parte migliore della mia vita. Sarà sempre casa mia", dice Salah che annuncia l'addio ai Reds
La stella egiziana, che sta vivendo la sua peggiore stagione ad Anfield, ha condiviso la notizia sui social media con un video.
"Dire addio non è mai facile. Il Liverpool mi ha regalato la parte migliore della mia vita. Sarà sempre casa mia", ha dichiarato nel video, un giocatore che è e sarà per sempre una leggenda dei Reds.
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