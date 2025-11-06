"L'Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nel frattempo, il vice allenatore Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga", hanno fatto sapere i 'Lanceri' in un comunicato. Il contratto di Heitinga, firmato per due anni e mezzo a maggio, verrà rescisso, ha confermato l'Ajax.

"Sappiamo che ci vuole tempo perché un nuovo allenatore lavori con una squadra che ha subito cambiamenti", ha dichiarato il direttore tecnico del club, Alex Kroes, che ha ammesso che si è trattato di una "decisione dolorosa". "Abbiamo dato tempo a John, ma crediamo che sia meglio per il club nominare qualcun altro alla guida della squadra", ha aggiunto il dirigente. Kroes ha presentato le sue dimissioni, ma il consiglio gli ha chiesto di rimanere in carica per garantire la continuità.