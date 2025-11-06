FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato squadre avversarie Eurorivali – UFFICIALE: Ajax, Heitinga esonerato. A settembre perse anche contro l’Inter

calciomercato

Eurorivali – UFFICIALE: Ajax, Heitinga esonerato. A settembre perse anche contro l’Inter

Eurorivali – UFFICIALE: Ajax, Heitinga esonerato. A settembre perse anche contro l’Inter - immagine 1
L'Ajax Amsterdam ha esonerato l'allenatore John Heitinga che paga il disastroso inizio di stagione del club olandese
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Ajax Amsterdam ha esonerato l'allenatore John Heitinga che paga il disastroso inizio di stagione del club olandese. Dopo quattro giornate é ultimo nella classifica di Champions League e solo quarto nel campionato olandese dopo 11 giornate.

Eurorivali – UFFICIALE: Ajax, Heitinga esonerato. A settembre perse anche contro l’Inter- immagine 2

"L'Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore. Nel frattempo, il vice allenatore Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga", hanno fatto sapere i 'Lanceri' in un comunicato. Il contratto di Heitinga, firmato per due anni e mezzo a maggio, verrà rescisso, ha confermato l'Ajax.

Eurorivali – UFFICIALE: Ajax, Heitinga esonerato. A settembre perse anche contro l’Inter- immagine 3

"Sappiamo che ci vuole tempo perché un nuovo allenatore lavori con una squadra che ha subito cambiamenti", ha dichiarato il direttore tecnico del club, Alex Kroes, che ha ammesso che si è trattato di una "decisione dolorosa". "Abbiamo dato tempo a John, ma crediamo che sia meglio per il club nominare qualcun altro alla guida della squadra", ha aggiunto il dirigente. Kroes ha presentato le sue dimissioni, ma il consiglio gli ha chiesto di rimanere in carica per garantire la continuità.

Leggi anche
Pedullà: “Pioli ha colpe enormi, amore solo a chiacchiere: dopo tante belle...
Sky – Vieira sì o no in panchina contro il Sassuolo? La decisione del Genoa

© RIPRODUZIONE RISERVATA