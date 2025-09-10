Il calciomercato estivo si è chiuso nelle principali leghe europee, ma non in tutto il mondo: in Arabia Saudita, per esempio, è ancora aperto, e alcune società arabe sono pronte a chiudere gli ultimi colpi. Tra queste c'è anche l'Al Hilal di Simone Inzaghi, che ancora una volta potrebbe pescare dalla Serie A: secondo il giornalista Cesar Luis Merlo, l'ex tecnico dell'Inter avrebbe richiesto Santiago Castro, attaccante argentino del Bologna, che già aveva messo nel mirino ai tempi in cui sedeva sulla panchina nerazzurra.
I contatti tra i club proseguono, nei prossimi giorni potrebbero esserci dei nuovi sviluppi.
