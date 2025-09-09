Milan Skriniar ha rilasciato un'intervista a Milannews nel corso della quale non esclude la possibilità di vestire la maglia rossonera.
calciomercato
Romano: “No Milan, posso svelarvi questo retroscena su Skriniar e un club italiano”
""Non c'è niente di impossibile. Mai dire mai. Vediamo quello che succede. Ho quattro anni di contratto al Fenerbahce e sono contento lì. La gente mi vuole bene e i tifosi sono meravigliosi. Ho buoni rapporti anche con il club. Ho ritrovato continuità e sono contento. Poi sono cresciuto a livello di performance e voglio continuare. Ho trent'anni, il tempo passa molto veloce. Poi nel mercato d'oggi tutti vogliono giocatore più giovani. Vediamo quello che succede ma io sono contentissimo a Istanbul e voglio ancora fare tante cose lì", ha dichiarato Skriniar.
Fabrizio Romano, intervenuto sul suo canale Youtube, ha svelato un retroscena sul difensore ex Inter:
"Skriniar non ha chiuso le porte al Milan. Ma posso raccontarvi un retroscena: Skriniar non ha mai avuto contatti concreti col Milan in questa finestra di mercato estiva anche perché la volontà del giocatore era quella di tornare al Fenerbahce a titolo definitivo dal PSG dopo il prestito di gennaio. Skriniar è stato vicino all'Al Nassr, ma posso raccontarvi che nell'ultimo anno e mezzo la squadra italiana che ci ha pensato di più è stata il Napoli che più volte ha valutato l'opzione Skriniar nell'ultimo anno. Ma quest'anno non è mai stato un obiettivo visto che il Napoli aveva scelto Beukema. Più ch
© RIPRODUZIONE RISERVATA