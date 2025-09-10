Le visite mediche sono previste a breve e, salvo sorprese, il giocatore firmerà un contratto fino al termine di questa stagione

Redazione1908 10 settembre - 18:05

Christian Eriksen è pronto a cominciare una nuova avventura in Bundesliga.

Il centrocampista offensivo danese, 33 anni, è infatti a un passo dal firmare con il Wolfsburg. Le trattative sono ormai in fase molto avanzata e, secondo quanto riportato da Tipsbladet e confermato da altre fonti, mancano soltanto gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

Il club tedesco conta di chiudere l’operazione a brevissimo: Eriksen si trasferirà come svincolato, dopo la scadenza del suo contratto con il Manchester United. La dirigenza dei “Lupi” ha accelerato nelle ultime ore, convinta che l’esperienza e la qualità tecnica dell’ex Ajax, e Tottenham e Inter possano dare nuova linfa alla squadra.

Le visite mediche sono previste a breve e, salvo sorprese, il giocatore firmerà un contratto che lo legherà al Wolfsburg già per questa stagione. Sarebbe un colpo di grande prestigio per il club, che intende rafforzare la rosa con elementi di caratura internazionale.

Eriksen porta con sé un bagaglio importante: oltre 120 presenze con la nazionale danese, un titolo di campione d’Italia con l’Inter e diversi anni di Premier League ad altissimo livello. Il suo arrivo in Germania rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche un valore aggiunto in termini di leadership e mentalità vincente.

Dopo le difficoltà degli ultimi anni, compreso il grave problema cardiaco che lo aveva tenuto lontano dai campi, il danese ha dimostrato grande forza di volontà e spirito di resilienza. Ora è pronto a rimettersi in gioco in un nuovo campionato competitivo come la Bundesliga.