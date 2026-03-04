Massimiliano Allegri accostato alla panchina del Real Madrid vista la difficile stagione dei Blancos, prima con Xabi Alonso e ora con Arbeloa. Ecco cosa risulta a Fabrizio Romano sull'attuale allenatore del Milan:
Massimiliano Allegri accostato alla panchina del Real Madrid per la prossima stagione: ecco cosa risulta a Fabrizio Romano
“Tante le domande di oggi su Allegri e il Real Madrid per la prossima stagione. Al momento vi dico di prepararvi, occhio: ne sentiremo di ogni sul Real come nomi, non dovessero vincere titoli si cambierà allenatore. Allegri è stato a un passo dal Real in passato, era vera, era un duo pronto con Allegri allenatore e Campos ds. Oggi non ci risulta nulla di deciso, quando ci saranno novità vi farò sapere”.
