“Tante le domande di oggi su Allegri e il Real Madrid per la prossima stagione. Al momento vi dico di prepararvi, occhio: ne sentiremo di ogni sul Real come nomi, non dovessero vincere titoli si cambierà allenatore. Allegri è stato a un passo dal Real in passato, era vera, era un duo pronto con Allegri allenatore e Campos ds. Oggi non ci risulta nulla di deciso, quando ci saranno novità vi farò sapere”.