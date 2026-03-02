Dopo il rinnovo di Weston McKennie fino al 2030, annunciato oggi, la Juventus punta a prolungare il contratto di Dusan Vlahovic.
Sky / Vlahovic resta alla Juve? Incontro per il rinnovo e colpo di scena: i dettagli
Sky / Vlahovic resta alla Juve? Incontro per il rinnovo e colpo di scena: i dettagli
L'attaccante serbo e il club bianconero hanno aperto alla possibilità di prolungamento: l'attuale contratto scade a fine stagione
L’attaccante serbo ha attualmente il contratto in scadenza a fine stagione, ma nell’incontro andato in scena la scorsa settimana è arrivata un’apertura da entrambe le parti ad andare avanti insieme.
Come riferisce Sky Sport, ora bisognerà capire se ci sono margini reali e definitivi per trovare un accordo, con le parti che si riaggiorneranno.
Il club bianconero è disposto a rinnovare alle proprie condizioni, mentre il serbo ha fatto capire di essere aperto ad ascoltare la proposta.
