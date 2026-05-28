Sky – Allegri in pole per la panchina del Napoli: da limare cifre e dettagli

Vincenzo Italiano era l'altro candidato: ha rescisso con il Bologna. Ma l'ex Milan è ad un passo dalla panchina che è stata di Antonio Conte

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 maggio 2026 (modifica il 28 maggio 2026 | 14:45)

Proprio mentre è arrivata la notizia della rescissione consensuale di Vincenzo Italiano con il Bologna, a Skysport hanno parlato di Massimiliano Allegri come dell'allenatore in pole per la panchina del Napoli. I due tecnici hanno trovato entrambi un accordo con De Laurentiis ma in questo momento sarebbe l'ex rossonero, il tecnico ad un passo dalla panchina azzurra dopo l'addio di Antonio Conte.

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Da quanto riportato dagli inviati di Skysport a Castel Volturno Allegri sarebbe un passo avanti nelle preferenze del presidente. Si stanno facendo passi significativi e concreti verso l'allenatore che ha appena chiuso la sua avventura a Milano.

C'era un accordo di massima anche con Italiano ma l'ex Milan è più avanti rispetto all'ex Bologna. Si devono limare le cifre e i dettagli del contratto che potrebbe valere fino al 2028, spiegano dal canale satellitare.

(Fonte: SS24)